В России с 1 марта вступил в силу ряд нововведений

Запрет на выезд за границу детям, однодневные полисы ОСАГО и более строгие требования к зоомагазинам. Какие нововведения вступили в силу с 1 марта – в нашем сюжете.
Российских детей перестанут пускать через границу с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией по свидетельству о рождении, если там нет отметки о гражданстве России. По заграничному паспорту порядок выезда из страны не меняется. Поставить отметку в документ можно в любом подразделении миграционной службы.
Любой собственник авто сможет оформить ОСАГО сроком от одного дня до одного года. На рынке и раньше были краткосрочные полисы, но выписать их можно было только в определенных случаях. По общему правилу же минимальный срок страхования составлял три месяца. Есть ограничение: документ начинает действовать на третий день после заключения договора. Это не позволит водителям купить полис после аварии и оформить ДТП задним числом.
Заявление о выплате возмещения по вкладам теперь можно будет подать в электронной форме: на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или на «Госуслугах». А вместо указания в заявлении реквизитов банковского счета – предоставить реквизиты карты «Мир».
Гражданам, желающим взять ипотеку, но имеющим другие кредиты, будет сложнее оформить заем на приобретение жилплощади. Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Если финансовая организация, рассчитав уже имеющиеся займы в сумме с тем, который только планируется взять, получит цифру в 80 процентов от дохода соискателя, он вправе назначить ему заградительный повышенный коэффициент.
Новые требования по содержанию животных вводятся для зоомагазинов. Появятся конкретные нормы по освещению, температуре, влажности воздуха и размерам вольеров. Также есть отдельные требования по оснащению мест содержания по видам питомцев. К примеру, у кошек должны быть когтеточки, у собак – игрушки для прорезывания зубов, у грызунов – приспособления для их стачивания, у земноводных – отдельная емкость с водой для плавания и специальное укрытие.
Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, занятые мелиоративными защитными лесными насаждениями, смогут передавать в аренду без проведения торгов сельхозорганизациям, если они ведут соответствующую деятельность на смежном участке. Это позволит повысить качество содержания защитных лесных насаждений и ухода за ними.