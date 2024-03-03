В России с 1 марта вступил в силу ряд нововведений

Любой собственник авто сможет оформить ОСАГО сроком от одного дня до одного года. На рынке и раньше были краткосрочные полисы, но выписать их можно было только в определенных случаях. По общему правилу же минимальный срок страхования составлял три месяца. Есть ограничение: документ начинает действовать на третий день после заключения договора. Это не позволит водителям купить полис после аварии и оформить ДТП задним числом.