В Уфе прошел заключительный этап кубка России по биатлону

Биатлонист из Башкортостана Эдуард Латыпов выиграл общий зачет кубка России. Заключительный, пятый этап соревнований прошёл в Уфе и состоял из трёх гонок у мужчин и женщин. В воскресенье спортсмены при переполненных трибунах столичного стадиона определяли лучшего в одной из самых зрелищных дисциплин в биатлоне – гонке преследования на 12,5 км.
Настоящий праздник биатлона в Уфе! Заключительный этап кубка России этого сезона прошел именно в столице республики. После индивидуальной и спринтерской гонки биатлонисты выявляли сильнейших в гонке преследования. Поболеть за своих на трибуну пришли и олимпийские чемпионы.
Стартовавший первым в мужском пасьюте Эдуард Латыпов потерял всё преимущество после второй стрельбы. На двух «лёжках» башкирский биатлонист промахнулся шесть раз и выбыл из борьбы за призы. Эдуард финишировал лишь седьмым, но по итогу стал обладателем кубка России по биатлону. Впрочем, это стало известно еще вчера после его победы в спринте.
Стартовавший третьим Антон Бабиков прошел гонку лишь с одним промахом на первом огневом рубеже. Уфимский спортсмен до последнего боролся за золотую медаль, но в борьбе с Евгением Сидоровым из Красноярска не преуспел. Но этапом кубка России Бабиков должен быть доволен – бронза в спринте и серебро в пасьюте.
Победа досталась Евгению Сидорову, который стартовал десятым, но отработал идеально на всех четырех огневых рубежах. Тройку замкнул Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии. Он до последнего боролся с Бабиковым на финише, но уступил.
По итогам уфимского этапа Эдуард Латыпов взял большой хрустальный глобус, Бабиков стал вторым в общем зачете. В этом биатлонном сезоне Уфа принимала этапы Кубка Содружества и Кубка России и доказала, что соревнования в столице республики всегда проходят на высоком уровне.