В Уфе прошел заключительный этап кубка России по биатлону

Биатлонист из Башкортостана Эдуард Латыпов выиграл общий зачет кубка России. Заключительный, пятый этап соревнований прошёл в Уфе и состоял из трёх гонок у мужчин и женщин. В воскресенье спортсмены при переполненных трибунах столичного стадиона определяли лучшего в одной из самых зрелищных дисциплин в биатлоне – гонке преследования на 12,5 км.

Настоящий праздник биатлона в Уфе! Заключительный этап кубка России этого сезона прошел именно в столице республики. После индивидуальной и спринтерской гонки биатлонисты выявляли сильнейших в гонке преследования. Поболеть за своих на трибуну пришли и олимпийские чемпионы.

Стартовавший первым в мужском пасьюте Эдуард Латыпов потерял всё преимущество после второй стрельбы. На двух «лёжках» башкирский биатлонист промахнулся шесть раз и выбыл из борьбы за призы. Эдуард финишировал лишь седьмым, но по итогу стал обладателем кубка России по биатлону. Впрочем, это стало известно еще вчера после его победы в спринте.

Стартовавший третьим Антон Бабиков прошел гонку лишь с одним промахом на первом огневом рубеже. Уфимский спортсмен до последнего боролся за золотую медаль, но в борьбе с Евгением Сидоровым из Красноярска не преуспел. Но этапом кубка России Бабиков должен быть доволен – бронза в спринте и серебро в пасьюте.

Победа досталась Евгению Сидорову, который стартовал десятым, но отработал идеально на всех четырех огневых рубежах. Тройку замкнул Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии. Он до последнего боролся с Бабиковым на финише, но уступил.