В Уфе прошел заключительный этап кубка России по биатлону

Биатлонист из Башкортостана Эдуард Латыпов выиграл общий зачет кубка России. Заключительный, пятый этап соревнований прошёл в Уфе и состоял из трёх гонок у мужчин и женщин. В воскресенье спортсмены при переполненных трибунах столичного стадиона определяли лучшего в одной из самых зрелищных дисциплин в биатлоне – гонке преследования на 12,5 км.

Настоящий праздник биатлона в Уфе! Заключительный этап кубка России этого сезона прошел именно в столице республики. После индивидуальной и спринтерской гонки биатлонисты выявляли сильнейших в гонке преследования. Поболеть за своих на трибуну пришли и олимпийские чемпионы.

Стартовавший первым в мужском пасьюте Эдуард Латыпов потерял всё преимущество после второй стрельбы. На двух «лёжках» башкирский биатлонист промахнулся шесть раз и выбыл из борьбы за призы. Эдуард финишировал лишь седьмым, но по итогу стал обладателем кубка России по биатлону. Впрочем, это стало известно еще вчера после его победы в спринте.

Стартовавший третьим Антон Бабиков прошел гонку лишь с одним промахом на первом огневом рубеже. Уфимский спортсмен до последнего боролся за золотую медаль, но в борьбе с Евгением Сидоровым из Красноярска не преуспел. Но этапом кубка России Бабиков должен быть доволен – бронза в спринте и серебро в пасьюте.

Фото №1 - В Уфе прошел заключительный этап кубка России по биатлону

Победа досталась Евгению Сидорову, который стартовал десятым, но отработал идеально на всех четырех огневых рубежах. Тройку замкнул Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии. Он до последнего боролся с Бабиковым на финише, но уступил.

По итогам уфимского этапа Эдуард Латыпов взял большой хрустальный глобус, Бабиков стал вторым в общем зачете. В этом биатлонном сезоне Уфа принимала этапы Кубка Содружества и Кубка России и доказала, что соревнования в столице республики всегда проходят на высоком уровне.

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