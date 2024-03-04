В Уфе затопило проспект Салавата Юлаева из-за коммунальной аварии

Накануне вечером в башкирской столице на улице Кирова, д. 136/1 прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Диаметр прорыва – 700 мм.

Фото №1 - В Уфе затопило проспект Салавата Юлаева из-за коммунальной аварии

По данным пресс-службы МЧС по региону, из-за аварии была подтоплена проезжая часть с улицы Кирова на проспект Салавата Юлаева. Вода стояла под мостом на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Айской, из-за чего движение в сторону выезда из Уфы было затруднено.

Фото №2 - В Уфе затопило проспект Салавата Юлаева из-за коммунальной аварии

На месте прорыва работали представители экстренных служб. Абонентов переподключили к резервной линии.

По состоянию на 06:00 все ремонтные работы завершены, сейчас на дорожном полотне воды нет, движение открыто.  

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ  

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