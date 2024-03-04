В Башкирии распространяется новая схема телефонного мошенничества

О новой схеме мошенничества жителей республики предупреждает пресс-служба МВД по Башкирии.

Аферисты создают в мессенджерах аккаунты с именем под логотип банка. Делают первый звонок якобы от сотрудника кредитного учреждения и уточняют у абонента, обновил ли он свое банковское мобильное приложение.

Получив отрицательный ответ, мошенник сообщает, что в ближайшее время с абонентом свяжется специалист банка и поможет обновить программу.

Второй «сотрудник» звонит по видеосвязи якобы для идентификации клиента по биометрии. Далее он просит включить режим разделения экрана и войти в мобильное приложение банка.