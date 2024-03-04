Стали известны топ-3 самых желанных подарков жительниц Уфы к 8 Марта

В это число вошли цветы, путешествия и деньги. Открытый опрос среди жительниц башкирской столицы проводили специалисты одного из российских сервисов по поиску высокооплачиваемой работы.

Наиболее желанный подарок к этому празднику – цветы: о них мечтают 3 из 10 уфимок. Далее следуют путешествия: их назвали 11% опрошенных. Каждая 11-я жительница города посчитала деньги лучшим подарком в Международный женский день.

О драгоценностях грезят 7% респонденток, о гаджетах и девайсах – 6%. И только 5% представительниц слабого пола в Уфе не нуждаются в каких-либо знаках внимания.

Самым частым подарком в этот день 57% опрошенных назвали цветы, конфеты назвали 13%, парфюмерию и косметику – 9%. И только 6% женщин чаще всего в подарок получают деньги.