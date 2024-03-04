Метеорологи рассказали о погоде в Башкирии в Международный женский день

Специалисты Гисметео рассказали о том, какая будет погода на 8 Марта в Башкирии.
Так, в праздничный день и последующие два выходных – субботу и воскресенье – ночная температура воздуха будет понижаться до -6,… -9 градусов. Днем будет теплее – -2,… -5.
Синоптики отмечают, что все праздничные дни будут пасмурными и снежными. Самые сильные снегопады ожидаются 8 и 9 марта.
По данным Гисметео, в течение всего текущего месяца в республике ожидается мокрый снег. Температура воздуха с плюсовыми значениями установится в Башкирии только в апреле.