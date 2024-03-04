В УУНиТ прошел заключительный этап III Федеральной олимпиады школьников

В Уфимском университете науки и технологий состоялся заключительный этап III Федеральной олимпиады школьников. Задания были по башкирскому языку и литературе и родным языкам народов России. В этом году в состязаниях приняли участие 809 учащихся школ республики, более 300 из них прошли во второй этап.

Старшеклассники из Уфы, городов и районов республики в течение четырех часов выполняли задания, прошли тестирование по башкирскому языку и литературе. Победители смогут без вступительных испытаний поступить в УУНиТ на факультет башкирской филологии, журналистики и востоковедения. Также 10 дополнительных баллов будут начислены студентам других факультетов. Призерам полагается ежемесячная стипендия на первом курсе в течение года в размере 58 тысяч рублей.