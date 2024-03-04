В Башкирии снизилось количество больных туберкулёзом

Число больных туберкулёзом в Башкортостане снизилось на 300 пациентов. Об этом сообщил главврач Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера на конференции, посвящённой борьбе с туберкулёзом. Совещание провели совместно со специалистами Центра по профилактике, борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.