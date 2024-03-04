В Уфе прошли соревнования по мини-футболу

В Уфе прошли всероссийские финальные игры по мини-футболу среди команд зоны Урал – Западная Сибирь. В турнире участвовали футболисты 2014-2015 годов рождения. Всего в первенстве выступали 14 коллективов, но до финала добрались только пять из них.
Республику представляла команда из Уфы «АМ-Эксперт». В заключительном матче они встретились с соперниками из спортшколы №14 города Богданович. В итоге уфимцы уступили в том матче со счетом 1:2 и заняли третье место. Победителями турнира стали футболисты из Богдановича.
Отдельными призами отметили лучших футболистов. В составе уфимской команды организаторы соревнований выделили нападающего Данила Япарова и Артура Фахрисламова.