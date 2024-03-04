В Уфе прошли соревнования по мини-футболу

В Уфе прошли всероссийские финальные игры по мини-футболу среди команд зоны Урал – Западная Сибирь. В турнире участвовали футболисты 2014-2015 годов рождения. Всего в первенстве выступали 14 коллективов, но до финала добрались только пять из них.