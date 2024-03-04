Общая сумма затрат на реконструкцию уфимского цирка превысит 2 млрд рублей

В перечень объектов капитального строительства, строительство и реконструкция которых предусмотрены в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», внесены изменения. Соответствующее распоряжение подписано правительством России.  

Фото №1 - Общая сумма затрат на реконструкцию уфимского цирка превысит 2 млрд рублей

Среди таких объектов – здание Уфимского государственного цирка.

Его реконструкция будет проводиться с элементами реставрации. Общий объем выделяемых на эти цели средств из федерального бюджета – около 1,99 млрд рублей. Дополнительно порядка 57 млн рублей выделит само предприятие.

Средства начнут поступать начиная с 2026 года. Планируемый срок завершения работ – 2028 год.

Фото: социальные сети

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