Уфимский школьник стал абсолютным победителем всероссийской олимпиады по химии

Вадим Харисов, ученик 11-го класса Республиканского инженерного лицея-интерната, одержал победу во всероссийской олимпиаде по химии и химической технологии «Потомки Менделеева».

Состязания проходили в Менделеевске с 29 февраля по 3 марта. В них принимали участие самые сильные ученики по этому предмету. Вадим набрал наибольшее количество баллов. Победитель получил статуэтку абсолютного победителя и 100 тысяч рублей.

В прошлом году юный химик вошел в состав российской команды школьников, которые принимали участие в международных проектах по химии.

Кроме того, в 2023-м Вадим завоевал золотую медаль на 57-й международной Менделеевской олимпиаде в Казахстане, а затем одержал победу в международной олимпиаде по химии в Цюрихе.

Добавим, перед началом учебного года школьника и его педагога по химии Айнура Гумерова с большой победой лично поздравил Глава Башкирии Радий Хабиров, назвав их гордостью Башкирии.