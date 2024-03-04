В Уфе отлавливают бродячих животных ради безопасности горожан

Жителей Уфы предупредили о мероприятиях, которые проводит служба отлова бродячих собак. Цель: контроль популяции безнадзорных животных и пресечение их нападения на людей.
По данным администрации города, отловленных животных осматривает ветеринар, их размещают в приюте, где они находятся на карантине в течение двух недель.
Затем собакам проводят дегельминтизацию, их обрабатывают от паразитов, стерилизуют, делают прививки против бешенства и иных заболеваний и чипируют.
После операции они находятся под наблюдением специалистов не менее пяти дней. Затем, если животное не проявляет агрессию, его возвращают в прежнее место обитания.
Напомним, отловом бездомных животных на территории Уфы занимается ООО «Актив». Единый контактный номер для подачи заявок на WhatsApp: +7 (937) 157-78-89.
Также о бездомных собаках можно сообщить, воспользовавшись интерактивной картой на сайте мэрии, либо по телефону ЕДДС Уфы: +7 (347) 277-09-11 (доб. 3).