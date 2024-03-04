В Уфе отлавливают бродячих животных ради безопасности горожан

Жителей Уфы предупредили о мероприятиях, которые проводит служба отлова бродячих собак. Цель: контроль популяции безнадзорных животных и пресечение их нападения на людей.

По данным администрации города, отловленных животных осматривает ветеринар, их размещают в приюте, где они находятся на карантине в течение двух недель.

Затем собакам проводят дегельминтизацию, их обрабатывают от паразитов, стерилизуют, делают прививки против бешенства и иных заболеваний и чипируют.

После операции они находятся под наблюдением специалистов не менее пяти дней. Затем, если животное не проявляет агрессию, его возвращают в прежнее место обитания.

Напомним, отловом бездомных животных на территории Уфы занимается ООО «Актив». Единый контактный номер для подачи заявок на WhatsApp: +7 (937) 157-78-89.