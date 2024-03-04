Уфимские детские хирурги спасли подростка от развития редкой опухоли в легком

В хирургическое отделение уфимской детской больницы №17 поступил 17-летний парень. Он жаловался на давние кашель и боли в грудной клетке. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба минздрава Башкирии.

Обследование показало наличие доброкачественной опухоли средней доли правого легкого.

Опытные хирурги удалили новообразование, не вскрывая грудную полость – торакоскопическим путем. Результаты клеточно-гистологического исследования показали, что опухоль образовалась из эмбриональных клеток. Такой вид опухоли долгое время может развиваться бессимптомно.

Через неделю после операции юношу выписали домой. Сейчас он чувствует себя хорошо.