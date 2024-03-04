В Уфе в одном из торговых павильонов продавали насвай

Сообщение о том, что в одном из продуктовых павильонов Уфы помимо овощей и фруктов продают еще и запрещенные вещества, поступило в полицию. Насвай продавали не только взрослым, но и несовершеннолетним.

По предварительной версии правоохранителей, им торговала женщина, 1976 года рождения.

В ходе проверки полицейские изъяли насвай, который был расфасован в полиэтиленовое пакеты и бутылки. Общий весь изъятого запрещенного вещества превысил 25 килограммов, уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В отношении продавца составлен протокол.

Добавим, в эти дни в Уфе продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение распространения насвая.