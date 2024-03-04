В Башкирии пройдет голосование по отбору территорий для благоустройства

В Башкортостане пройдет голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году. С 15 по 17 марта жители смогут отдать предпочтение тем объектам, которые они хотели бы преобразить. Муниципалитетами предложено 216 пространств, в последующем 120 объектов-победителей будут благоустроены.

Эта работа проводится в рамках федерального проекта по Формированию комфортной городской среды. По этой программе, например, привели в порядок уфимский парк «Кашкадан».