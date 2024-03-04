В Башкирии пройдет голосование по отбору территорий для благоустройства

В Башкортостане пройдет голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году. С 15 по 17 марта жители смогут отдать предпочтение тем объектам, которые они хотели бы преобразить. Муниципалитетами предложено 216 пространств, в последующем 120 объектов-победителей будут благоустроены.
Эта работа проводится в рамках федерального проекта по Формированию комфортной городской среды. По этой программе, например, привели в порядок уфимский парк «Кашкадан».
В текущем году в Башкортостане благоустроят 123 общественные территории на общую сумму свыше 1 млрд рублей. 67 проектов реализовано в городах, 56 – в селах. Перечень общественных территорий, представленных на голосование, формируется по итогам проведения инвентаризации и с учетом предложений граждан муниципального образования.