В Башкирии наградили 11-летнего мальчика, спасшего сестру от похитителя

11-летнему Аслану Калямову из Стерлитамака вручили награду представители Следственного комитета. В гости к школьнику пришли сотрудники правоохранительных органов и передали ему благодарственное письмо от руководителя Следственного управления по республике и подарки. Таким образом был отмечен храбрый поступок школьника.

В начале февраля Аслан спас свою младшую сестренку от напавшего мужчины. Дети возвращались из школы. В какой-то момент шедший позади незнакомец схватил девочку и потащил за собой. Аслан сразу же бросился на помощь и вырвал сестру. По горячим следам злоумышленника задержали, сейчас он находится под стражей.