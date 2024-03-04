В Башкирии для школьников организовали экскурсии на молочно-товарные фермы

Новое поколение фермеров воспитывают в Миякинском районе. Для школьников организовали экскурсии на молочно-товарные фермы. Ребята смогли понаблюдать за коровами и телятами, узнать об условиях их содержания и искусственном осеменении. Благодаря проекту «Фермеры нового поколения» такие мероприятия планируют организовать и в других муниципалитетах.

В этом небольшом помещении моют доильные аппараты. Здесь же находится стеклянная колба. Из нее молоко через систему фильтров выкачивают в танк-резервуар для хранения. Затем отсюда охлажденный продукт забирают на перерабатывающий завод. Потом это молоко выходит под торговой маркой «Свое-наше».

Школьников удивил сосуд Дюара, где в жидком азоте хранятся биоматериалы для искусственного осеменения. В этих соломинках – тысячи возможных новых жизней.

Многие ребята впервые видят такую породу. Монбельярды своим окрасом напоминают голштинов. Как говорят на ферме, эти коровы отличаются высокой молочностью. Старшеклассникам объяснили, чем именно их кормят и как за ними ухаживают, чтобы они давали тонны молока. Также ребятам рассказали о преимуществах агропромышленного направления, профессиях на селе и, конечно же, об оплате труда.

Посетили и машинно-тракторную мастерскую. После старшеклассников ждала профориентационная лекция. Представители Башкирского аграрного университета и Аксеновского агропромышленного колледжа ознакомили подростков с программами обучения в их учреждениях.