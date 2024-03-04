В Уфе открылась первая посмертная выставка Василя Ханнанова

Выставку можно увидеть в Музее современного искусства имени Наиля Латфуллина. Ханнанов вошел в историю искусства именно как основатель и руководитель этого музея. Также он был членом творческого объединения «Чингисхан». Произведения художника широко известны не только в России, но и за рубежом, хранятся в музеях и частных собраниях. Главная тематика его работ – любовь к родному краю, культуре и фольклору.