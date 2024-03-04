В Уфе чемпионы мира по боксу провели мастер-классы для детей

Чемпионы мира по боксу приехали в Уфу. В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой они провели мастер-класс для воспитанников спортшколы и детей участников специальной военной операции. Ребята смогли не только выучить новые приёмы, но и вживую пообщаться со своими кумирами и получить автограф.

Для юных боксёров эта тренировка по-настоящему долгожданная. Ведь на ней им предстоит встретиться с теми, кто вдохновил их заниматься спортом. Денис Лебедев, Александр Поветкин и другие именитые атлеты приехали в Уфу, чтобы провести мастер-класс для детей участников СВО и подопечных спортшколы имени Николая Валуева. При этом стремились не только продемонстрировать свою технику, но и воспитать в ребятах чемпионский характер и дисциплину.

Во-первых, сильный никогда не обидит слабого. Во-вторых, ты понимаешь: либо ты в команде работаешь, командный человек, либо ты ярко выраженный лидер. Не опаздывать, гигиена, чувство ответственности – все эти вещи воспитываются в секции бокса. Денис Лебедев, боксёр, чемпион мира по версиям WBA, IBF

В любом спорте главное – это разминка. Плечом к плечу мальчики и девочки повторяют движения, которые им показывают на ринге. А после показательного боя от уфимских боксёров у них появились новые кумиры.

Мне понравилось, как отбоксировал Иван Тихонов, я от него получил очень интересные новые комбинации, серии ударов. Аскар Алагулов, участник команды по боксу республиканской школы-интерната №5 спортивного профиля