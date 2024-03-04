В Уфе чемпионы мира по боксу провели мастер-классы для детей

Чемпионы мира по боксу приехали в Уфу. В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой они провели мастер-класс для воспитанников спортшколы и детей участников специальной военной операции. Ребята смогли не только выучить новые приёмы, но и вживую пообщаться со своими кумирами и получить автограф.
Для юных боксёров эта тренировка по-настоящему долгожданная. Ведь на ней им предстоит встретиться с теми, кто вдохновил их заниматься спортом. Денис Лебедев, Александр Поветкин и другие именитые атлеты приехали в Уфу, чтобы провести мастер-класс для детей участников СВО и подопечных спортшколы имени Николая Валуева. При этом стремились не только продемонстрировать свою технику, но и воспитать в ребятах чемпионский характер и дисциплину.
В любом спорте главное – это разминка. Плечом к плечу мальчики и девочки повторяют движения, которые им показывают на ринге. А после показательного боя от уфимских боксёров у них появились новые кумиры.
Премьер-министр Правительства Башкортостана отметил, что за молодежью будущее нашего региона. Как рассказал Андрей Назаров, с 2017 года в республике подготовлено более 400 кандидатов в мастера спорта России, 24 мастера спорта и два мастера спорта международного класса. По его словам, сейчас в регионе активно создаются возможности для развития новых поколений, которые придут на смену действующим чемпионам.