В Межвузовском кампусе Уфы открыли лабораторию школы «Моторы будущего»

Сегодня в Уфе в Межвузовском студенческом кампусе открыли новую международную лабораторию передовой инженерной школы «Моторы будущего» УУНиТ. Она получила название EVoltXLab. Уникальным научным пространством руководит иностранный ученый, переехавший в Россию. Коллектив исследователей возглавил молодой специалист из Бангладеша Мухаммад Нафиз Рахман, который когда-то сам учился в уфимском университете.

Открытие новой лаборатории приобретает особую значимость в свете Послания Президента страны, в котором Путин заявил о продлении и расширении программы развития передовых инженерных школ. Научная площадка «Моторы будущего» УУНиТ была создана три года назад и вошла в первый эшелон из 30 школ, открытых на базе ведущих вузов страны.