В Башкирии показали работу машиностроительной компании «Витязь»

Студент филиала УУНиТ в Ишимбае стал первым получателем стипендии им. Константина Осколкова. Именная выплата за успехи в науке и учёбе была утверждена в честь главного конструктора первых отечественных двухзвенных транспортеров «Витязь». На машиностроительном предприятии работа по привлечению кадров в приоритете –молодежь мотивируют ещё со студенческой скамьи.

Знаменитые вездеходы на гусеницах. Им не страшна снежная целина, бездорожье или болото. Предприятие «Витязь» является одним из мировых лидеров по производству наземных транспортных средств высокой проходимости. Его история началась почти полвека назад.

Современное оборудование позволяет значительно увеличивать объёмы производства. Но без рук профессионалов техника, по сути, кусок железа. Дефицит рабочих кадров – проблема актуальная для многих предприятий, в том числе и для «Витязя». Именно поэтому к работе молодежь подтягивают ещё студентами. Уже на практике они получают свои первые деньги.

К слову, свою трудовую карьеру учеником фрезеровщика в 1981 году на «Витязе» начинал глава республики. Рост молодых сотрудников как профессионалов в приоритете. Максим Кукаркин работает и параллельно учится в филиале УУНиТ в Ишимбае. На завод пришёл совсем «зеленым» три года назад и сразу встал за станок.

Кузница инженерных и рабочих кадров для предприятия – филиал Ишимбайского УУНиТ и профессиональный колледж. Учреждения появились в свое время в городе благодаря помощи завода. Разработана целая система мотивации студентов. Например, с этого года отличникам утверждена именная выплата имени Константина Осколкова – главного конструктора первых отечественных двухзвенных транспортеров «Витязь».

Динамика развития промышленности набрала хорошие темпы в республике в целом. По итогам прошлого года рост составил 6,5%. Регион идет в направлении технологического суверенитета. И драйвер развития экономики – машиностроение. «Витязь» можно назвать визитной карточки республики в этой отрасли.