В центр поддержки участников СВО в Уфе поступило почти 2 тыс. обращений

Поддержка – рядом. В уфимский центр поддержки участников СВО и членов их семей с момента начала работы поступило почти 2 тыс. обращений. Среди них – социально-бытовые вопросы, а также связанные с медицинской реабилитацией, трудоустройством, санаторно-курортным лечением.

Центр – также хорошая площадка для проведения встреч с военнослужащими. Сегодня, например, глава Орджоникидзевского района города вместе с военкомом в неформальной обстановке пообщались с мобилизованным. Боец с позывным «Смайлик» служит в зоне СВО уже полтора года. Мужчина сейчас во втором отпуске и готовится вернуться на линию соприкосновения. По его словам, настрой у солдат боевой, они ощущают поддержку республики, и настрой – только на победу. Телефон для справок: +79373139039

В центре поддержки участников СВО можно получить полноценную консультацию по отбору на военную службу по контракту: узнать о порядке поступления, условиях набора, необходимых документах, денежных выплатах, социальных гарантиях, льготах.