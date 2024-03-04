В Башкирии изготовили 22 тонны бюллетеней к выборам Президента России

22 тонны бюллетеней изготовили в республике к выборам Президента страны. Их начали передавать территориальным избирательным комиссиям. Бланки в участки отправили из Благоварского района.

Юридическая скрупулёзность, сверка деталей – и в соглашении о передаче бюллетеней новая подпись. За полтора месяца до выборов состоялись выборы внутри Центральной избирательной комиссии. Впервые в процедуре по отправке бланков в территориальные избирательные комиссии участвует Азат Галимханов – новый председатель республиканского ЦИКа.

Бюллетени поделены по участкам. 69 таких замотанных в полиэтилен блоков. Отдельно 54 района республики, семь районов Уфы и девять городских округов. Везут с соблюдением мер безопасности с помощью спецсвязи. Составлено семь маршрутов.