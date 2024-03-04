В Башкирии оцифровывают садовые товарищества

В Башкортостане оцифровывают садовые товарищества. Компания «Ростелеком» не просто проводит интернет на дачные участки, но и делает из садовых домиков настоящие «умные» дома. Свою разработку оператор цифровых услуг презентовал на форуме «SMART-садовод». Благодаря современным технологиям люди могут контролировать всё, что происходит на их участках, даже не присутствуя на них.

Система самостоятельно распознаёт изменения обстановки в помещении и сообщает о них. А ещё может управлять техникой и устройствами, выполняя команды через смартфон.

Уехал из дома и хочу выключить все электроприборы, которые находятся в доме. Сейчас я выключил освещение, систему кондиционирования и уверен, что эти устройства у меня выключены. Или я выбираю режим «Я дома», у меня включается освещение, вентилятор. Александр Тарановский, сотрудник ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

Оцифровать можно практически все что угодно. Например, водопровод, который можно будет перекрыть дистанционно в случае протечки, или систему отопления, чтобы включить её непосредственно перед приездом. А ещё можно установить в доме «умную» колонку «Маруся», чтобы было с кем поговорить.

Здесь у нас представлена самая большая модель. Принимает комплименты, это уже здорово. Если вдруг станет немного одиноко, она может развеселить, поставить любимую музыку в зависимости от настроения, ну или, если захочется, приготовить какой-нибудь десерт, она еще и рецептики расскажет. Алеся Тукаева, сотрудник ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

На форуме «SMART-садовод» технология «умного» дома привлекала внимание дачников не только со всей республики, но и из других регионов.

Есть что посмотреть и даже чему поучиться и городу Екатеринбургу. На правительственном уровне сделан большой рывок вперед. Программы, которые появились для садоводческих товариществ, в том числе проводной интернет в каждое садоводческое товарищество вместе с компанией «Ростелеком». У нас такого пока нет, мы этим не можем похвастаться. Надежда Лактионова, председатель Союза садоводов г. Екатеринбурга и Свердловской области

Мы будем рады, если «Ростелеком» нам поможет и в наш сад придет интернет. Марина Топольникова, член правления СНТ «Ясная поляна»

Заявки на подключение садоводы оставляли прямо здесь – на площадке форума.

Мы идём в дальние населенные пункты часто сами или с помощью государства, и при всём этом бывает иногда так, что мы далеко зашли, а садовые товарищества остались без хорошего интернета. Мы готовы сейчас как раз таки давать СНТ возможность подключаться. Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане