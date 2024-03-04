Стенд Башкирии начал работу на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

На Всемирном молодёжном фестивале в Сочи начал работу стенд Башкортостана и сразу же приобрел популярность у гостей со всего мира. На стенде региона представлена национальная киберфизическая платформа «Берлога».

Башкортостан на фестивале представляют 180 молодых и активных лидеров. Еще 65 человек приехали в качестве волонтёров. Всемирный фестиваль молодёжи проходит на территории образовательного центра «Сириус» до 7 марта. Его участниками стали 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира. Все они участвуют во множестве семинаров по самым разным темам – от волонтерства до бизнес-проектов. Кроме того, в их числе немало участников, владеющих русским языком.