В Уфе прошли «Игры разума» с гроссмейстером Сергеем Карякиным

Интеллектуальное мероприятие состоялось в торговом центре «Артерия». Российский шахматист провел сеанс одновременной игры на 20 досках. Его соперниками стали руководители компаний и предприятий республики, депутаты, чиновники и просто любители этого спорта.

Карякин приехал в Уфу сразу после того, как посетил зону СВО. В столицу Башкортостана он приезжает не в первый раз. Здесь живёт его тренер, гроссмейстер Денис Хисматуллин.