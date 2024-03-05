В Уфе спасатели помогли провалившемуся под лед мужчине

Сегодня утром экстренные службы Уфы получили сообщение о том, что на середине реки Уфы на льду находится человек и просит о помощи. Инцидент произошел в районе улицы Цимлянской, 18.
На место происшествия прибыли сотрудники УГЗ Уфы и медики.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, он провалился под лед примерно в 150 метрах от берега. Спасатели помогли пострадавшему выбраться из полыньи, доставили его до берега и передали бригаде скорой помощи.
Мужчине примерно 40-45 лет, он сильно замерз и не смог объяснить, каким образом оказался на середине водоема.