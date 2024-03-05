В Башкирии определили входную плату на территорию природных парков

Отмечается, что посещение особо охраняемых природных территорий оплачивается круглогодично. Вырученные средства направляются на их благоустройство и развитие.

Оплатить билет можно в режиме онлайн на сайте ООПТ либо прямо на территории природного парка на КПП. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность.