В Башкирии определили входную плату на территорию природных парков

Постановлением правительства Башкирии утверждена входная плата для всех природных парков региона.
Отмечается, что посещение особо охраняемых природных территорий оплачивается круглогодично. Вырученные средства направляются на их благоустройство и развитие.
Сегодня в республике установлена следующая стоимость посещения таких парков:
- «Зилим» - 200 руб.;
- «Иремель» - 200руб.;
- «Мурадымовское ущелье» - 200 руб.;
- «Аслы-куль» - 250 руб.;
- «Кандры-куль»-250 руб.
Оплатить билет можно в режиме онлайн на сайте ООПТ либо прямо на территории природного парка на КПП. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность.
Фото: природный парк «Иремель», Vk