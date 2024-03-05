В Башкирии определили входную плату на территорию природных парков

Постановлением правительства Башкирии утверждена входная плата для всех природных парков региона. 

Фото №1 - В Башкирии определили входную плату на территорию природных парков

Отмечается, что посещение особо охраняемых природных территорий оплачивается круглогодично. Вырученные средства направляются на их благоустройство и развитие.

Сегодня в республике установлена следующая стоимость посещения таких парков:

- «Зилим» - 200 руб.;

- «Иремель» - 200руб.;

- «Мурадымовское ущелье» - 200 руб.;

- «Аслы-куль» - 250 руб.;

- «Кандры-куль»-250 руб.

Оплатить билет можно в режиме онлайн на сайте ООПТ либо прямо на территории природного парка на КПП. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность.  

Фото: природный парк «Иремель», Vk

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