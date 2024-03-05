В Башкирии на период половодья сформированы пять противоразмывных поездов

В Башкирии на Куйбышевской железной дороге в целях безопасного движения поездов будут проводиться работы по пропуску весеннего половодья.

Так, запланировано формирование пяти противоразмывных поездов, в составе которых 23 единицы подвижного состава, груженые щебнем, песком и бутовым камнем. Составы будут дежурить на станциях Аксаково, Дема, Аша, Стерлитамак и Белорецк.

Кроме того, перед весенним половодьем работники железной дороги расчистят от снега 154 км кюветов, 369 водопропускных труб, 103 км водоотводных канав и 162 моста. Работы по расчистке указанных территорий уже ведутся и будут завершены 29 марта.