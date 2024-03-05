«Здесь другое измерение»: медсестра из Башкирии спасает жизни бойцов в зоне СВО

Медик из Куюргазинского района с позывным «Гюрза» вот уже полгода служит на передовой. Наших воинов она спасает буквально круглые сутки, отдыхает по два часа и снова за работу. Ей помогают другие жительницы Башкирии, такие же медсестры, рассказала корреспондент издания «Куюргаза» Нияра Кашапова.
Женщина попала в эвакуационный пункт, где под госпиталь им выделили здание разрушенной школы. По словам «Гюрзы», потребовалось немало времени и усилий, чтобы привести выделенные помещения в порядок.
Они принимают раненых прямо с поля боя, здесь же оказывают им первую помощь, лечат, а затем отправляют по госпиталям. Средний возраст пациентов – 33-45 лет.
Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Куюргаза»