«Здесь другое измерение»: медсестра из Башкирии спасает жизни бойцов в зоне СВО

Хладнокровие, прежде всего. Потому что дорога каждая минута. Одна машина подъехала, бегом все к ней, бойцов на носилки и ускоренным темпом в здание. Кого-то сразу на операционный стол, других перебинтовать, дать обезболивающее, поставить укол. Тут время решает всё! Бойцы же не только с разными ранениями, но и разные по характеру. К примеру, принимали роту вагнеровцев, так подход к этим парням был особый. Так что нам не до слёз. Здесь другое измерение. Я сама стала другой, работа меня очень закалила, характер стальным стал. Но оптимизма и жизнелюбия я не растеряла.

Медсестра, позывной «Гюрза»