В Башкирии заболеваемость ОРИ и гриппом снизилась на 11%

Однако в ведомстве призывают не расслабляться и помнить о таких мерах профилактики, как частое мытьё рук. Необходимо также проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. И ни в коем случае не рекомендуется заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу.