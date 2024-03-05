В Башкирии заболеваемость ОРИ и гриппом снизилась на 11%

В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили, что за неделю в республике на 11% снизилась заболеваемость ОРИ и гриппом.
Однако в ведомстве призывают не расслабляться и помнить о таких мерах профилактики, как частое мытьё рук. Необходимо также проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. И ни в коем случае не рекомендуется заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу.
Специалисты отмечают, что среди циркуляции всех респираторных вирусов основная доля приходится на вирус гриппа А.