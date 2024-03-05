В Башкирии пьяный мужчина зарубил топором незнакомого мужчину

В Куюргазинском районе местный житель, 1977 года рождения, был задержан полицией за убийство незнакомого мужчины.  

Фото №1 - В Башкирии пьяный мужчина зарубил топором незнакомого мужчину

В пресс-службе Следкома Башкирии рассказали, что 26 февраля текущего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к 65-летнему незнакомцу и без каких-либо причин и оснований ударил его трижды топором по голове.    

После того, как злоумышленник совершил убийство, он отправился в магазин. Там он еще выпил спиртное, но рассчитаться за него не смог. За это полиция задержала его на несколько суток. На третий день он сознался в своем страшном преступлении.

С обвиняемым проведены первоначальные следственные мероприятия, назначено несколько судебных экспертиз. На время расследования подозреваемый заключен под стражу.   

Фото: пресс-служба СУ СК по РБ

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