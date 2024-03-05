В Башкирии пьяный мужчина зарубил топором незнакомого мужчину

В пресс-службе Следкома Башкирии рассказали, что 26 февраля текущего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к 65-летнему незнакомцу и без каких-либо причин и оснований ударил его трижды топором по голове.

После того, как злоумышленник совершил убийство, он отправился в магазин. Там он еще выпил спиртное, но рассчитаться за него не смог. За это полиция задержала его на несколько суток. На третий день он сознался в своем страшном преступлении.