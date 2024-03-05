Житель Башкирии убил мужчину и съел его сердце

В Куюргазинском районе ведётся расследование жуткого убийства. На территории поселения был найден труп с вырезанным сердцем.
Как сообщают «Вести Башкортостан», мужчина убил жертву топором, а потом вырезал из его тела сердце ножом. После он отправился на остановку общественного транспорта, где начал есть сердце убитого. Недоеденную часть злоумышленник отдал случайной бабушке с просьбой похоронить.
Убийцу задержали. Следователям он объяснил, что заключил контракт с дьяволом, чтобы вылечить свое сердце. А «дьявол приказал ему убить человека, который также ранее заключил контракт с ним, чтобы убитый попал в рай».