В Уфе впервые провели антеградную биопсию злокачественной опухоли желчных протоков

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин поделился радостной новостью. Врачи Республиканской клинической больницы им. Куватова впервые провели антеградную биопсию злокачественной опухоли гепатикохоледоха. Это новообразование из эпителия желчных протоков.
В медицинское учреждение поступил 64-летний мужчина с жалобами на желтизну кожных покровов. Недуг появился из-за прорастания опухоли, которая препятствовала поступлению желчи из печени в кишечник.
Врачи через небольшой прокол в коже, пройдя через печень, установили дренаж желчных протоков, а затем выполнили антеградную биопсию опухоли для проведения гистологического исследования. Предполагаемый клинический диагноз был подтвержден. Данный малоинвазивный способ также позволил облегчить состояние пациента. Он продолжает получать лечение в стационаре.