Дёмский район Уфы отмечает 80-летие

Был образован в тяжелые военные годы, а его жители внесли значительный вклад в общую Победу. Дёмскому району Уфы исполняется 80 лет. Именно с узловой станции «Дёма» в 1942 году на фронт уходила легендарная 112-я Башкавдивизия.
И сегодня демчане бережно хранят память о ратных и трудовых подвигах земляков. В честь юбилея района в Башкирском театре оперы и балета состоялось торжественное собрание. От имени Радия Хабирова присутствующих поздравил руководитель администрации Главы Башкортостана.
Власти республики в свою очередь, активно развивают социальную инфраструктуру муниципалитета, отметил Максим Забелин. За последние годы в Дёмском районе построены две школы и три детских сада. Ведется большая работа по развитию дорожной сети. Преображаются общественные пространства. Одним словом, делается всё для улучшения качества жизни демчан. Ярких представителей района на торжественном собрании отметили госнаградами Башкортостана.