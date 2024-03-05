Дёмский район Уфы отмечает 80-летие

Был образован в тяжелые военные годы, а его жители внесли значительный вклад в общую Победу. Дёмскому району Уфы исполняется 80 лет. Именно с узловой станции «Дёма» в 1942 году на фронт уходила легендарная 112-я Башкавдивизия.

И сегодня демчане бережно хранят память о ратных и трудовых подвигах земляков. В честь юбилея района в Башкирском театре оперы и балета состоялось торжественное собрание. От имени Радия Хабирова присутствующих поздравил руководитель администрации Главы Башкортостана.