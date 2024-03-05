Центробанк повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

Ипотека с ограничениями. С 1 марта 2024 года Банк России ввёл дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на первичное и вторичное жилье. Это касается тех заемщиков, у кого имеется высокий показатель долговой нагрузки, т.е. несколько кредитов, общая сумма оплаты которых достигает 80 и более процентов от дохода.

По статистике, за последние два года доля таких договоров в портфелях банков выросла почти вдвое. Надбавка к коэффициентам риска – это мера предосторожности, которая используется Банком России с 2019 года. Чем более закредитованным является потенциальный клиент и чем меньше его первоначальный взнос, тем больший запас капитала требуется банку для одобрения кредита. Это приводит к тому, что кредит становится менее выгодным для банка, а значит, снижает шанс одобрения. Поэтому ипотеку будет ещё труднее взять заемщикам с высоким ПДН и с небольшим первоначальным взносом.