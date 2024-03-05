В Уфе стартовал молодёжный форум креативных индустрий «Йәшлек-FEST»

В Уфе сегодня стартовал молодёжный форум креативных индустрий «Йәшлек-FEST». Мероприятие проходит в Конгресс-холле. Туда приехали около тысячи человек со всего Приволжского федерального округа.

Участники форума на протяжении двух дней смогут пройти обучение и попробовать себя в четырех направлениях: это непосредственно сам молодежный форум креативных индустрий, платформа «Академия медиаменторства», форум современных волонтёров и грантовый конкурс «Курс в будущее». По словам организаторов, «Йәшлек-FEST» направлен на создание и реализацию различных идей, даёт возможность найти единомышленников.