ВК «Урал» обыграл новосибирский «Локомотив» на своей площадке

Прервали серию поражений. Волейбольный клуб «Урал» одержал важнейшую победу в матче 27-го тура российской Суперлиги. На уфимском стадионе «Динамо» гостил новосибирский «Локомотив» – команда, располагающаяся на втором месте.

Уфимцы после семи поражений подряд опустились на тринадцатое место. Первый сет остался за хозяевами площадки – 25:21, наставник гостей Пламен Константинов отреагировал на это и почти полностью поменял состав, что дало результат – 23:25.

Следующие два сета завершились с зеркальным счётом 25:21, и победителя команды выявляли уже на тай-брейке. Уфимцы создали преимущество на подаче Романа Поталюка и смогли забрать пятый сет – 15:13. Отметим, что перед этим матчем в тренерский штаб «Урала» вошёл опытный специалист Борис Колчин.