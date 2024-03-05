ВК «Урал» обыграл новосибирский «Локомотив» на своей площадке

Прервали серию поражений. Волейбольный клуб «Урал» одержал важнейшую победу в матче 27-го тура российской Суперлиги. На уфимском стадионе «Динамо» гостил новосибирский «Локомотив» – команда, располагающаяся на втором месте.
Уфимцы после семи поражений подряд опустились на тринадцатое место. Первый сет остался за хозяевами площадки – 25:21, наставник гостей Пламен Константинов отреагировал на это и почти полностью поменял состав, что дало результат – 23:25.
Следующие два сета завершились с зеркальным счётом 25:21, и победителя команды выявляли уже на тай-брейке. Уфимцы создали преимущество на подаче Романа Поталюка и смогли забрать пятый сет – 15:13. Отметим, что перед этим матчем в тренерский штаб «Урала» вошёл опытный специалист Борис Колчин.
Самым результативным игроком в составе уфимцев стал Роман Поталюк, он забил два эйса и набрал 16 очков. Уфимцы одержали девятую победу в сезоне и продолжают борьбу за плей-офф, оставаясь тринадцатыми в турнирной таблице.