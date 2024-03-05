В Башкирии мужчина, который избивал свою дочь, отделался условным сроком

В Дуванском районе Башкирии отец в период с июля 2022 по апрель прошлого года систематически избивал свою 13-летнюю дочь. Об этом информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

Поводом для побоев могло послужить все, что угодно: отметки в школе, неважно сделанное домашнее задание, недостаточная вовлеченность в тренировочный процесс.

Бил ребенка по разным частям тела, не только руками, но и посторонними предметами. В результате побоев на теле девочки образовывались синяки, кровоподтеки и ссадины.