В Башкирии для съёмки документального фильма ищут спортсменов

В Башкирии пройдут съёмки документального фильма из цикла «Непридуманные истории». Республика стала одним из 12 регионов России, которые примут участие в создании ленты.
Фильм расскажет о спортсменах с необычной судьбой и уникальным жизненным путём. Особое внимание создатели уделят рассказам о детях и молодежи, которые прошли через непростые испытания и добились впечатляющих результатов.
Как прокомментировали в министерстве спорта, в республике много таких героев. Одними из них, к примеру, могли бы стать братья-близнецы Михей и Виктор Сидоровы — чемпионы РФ среди взрослых по теннису на колясках в парном разряде и золотые медалисты международных игр БРИКС в ЮАР.
Вдохновляющие истории необходимо присылать на e-mail [email protected] с наименованием субъекта страны, названием и контактами для связи. Срок приема — 20 марта включительно.