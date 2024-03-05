В Башкирии для съёмки документального фильма ищут спортсменов

Как прокомментировали в министерстве спорта, в республике много таких героев. Одними из них, к примеру, могли бы стать братья-близнецы Михей и Виктор Сидоровы — чемпионы РФ среди взрослых по теннису на колясках в парном разряде и золотые медалисты международных игр БРИКС в ЮАР.