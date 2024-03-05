В Уфе надолго перекроют движение по Шакшинскому мосту

В башкирской столице на время сварки двух половин моста движение автомобилей и транспорта будет перекрыто.

Об этом входе оперативного совещания в уфимской мэрии сообщил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Константин Паппе.

Он отметил, что речь идет о разовых перекрытиях в ночное время суток. Продолжительность ограничений составит 6-8 часов. На период перекрытия движения будет действовать паромная переправа. Кроме того, открыто движение по Восточному выезду.

Ожидается, что сварочные работы начнутся в августе и будут продолжаться довольно длительный период времени.