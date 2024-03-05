Глава Башкирии рассказал, чем запомнится 450-летние Уфы

Кроме того, в числе юбилейных объектов: Театр кукол, дворцы борьбы и фехтования, три ФОКа, новые школы, обновленные железнодорожный вокзал и аэропорт. По словам Главы Башкирии, эти объекты будут символическими и спустя время люди будут вспоминать, что они построены к юбилею.