В Башкирии наркоман с особой жестокостью зарезал своего отца

В Башкирии произошло страшное убийство. По информации телеграм-канала «Честно говоря», 23-летний житель Стерлитамака зарезал своего отца с особой жестокостью.

Сообщается, что парень рос в хорошей семье, но стал баловаться наркотиками. Для покупки очередной дозы начал воровать. Родители стали закрывать сына дома, никуда не отпускали.

Однажды, когда отец в очередной раз не отпустил отпрыска на улицу, парень схватил нож и ударил мужчину 35 раз. Он скончался от полученных ран.

Молодого человека арестовали и посадили в СИЗО. В камере у него началась паника: он просунул голову между решеток и оторвал себе ухо. Медики пришили ухо на место. Но через несколько дней парень тем же способом оторвал себе оба уха.

В настоящее время следователи Стерлитамакского Следкома устанавливают обстоятельства преступления. Дело находится на рассмотрении в суде. Злоумышленника скорее всего поместят в лечебницу для прохождения принудительного лечения.