В Уфе зафиксировали 42 случая падения наледи с крыш

Всего в столице более 5,5 тысяч многоквартирных домов, которые требует расчистки кровель. Ежедневно на этих работах задействованы 53 бригады, которые в среднем успевать навести порядок на крышах 98 зданий и приводят в порядок 150 козырьков. На данный момент от снега и сосулек полностью избавлены порядка тысячи домов.