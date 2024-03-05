В Уфе зафиксировали 42 случая падения наледи с крыш

Заместитель начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы Алмаз Мухаметзянов сообщил, что с начала зимнего сезона было зафиксировано 42 случая падения снега и наледи с крыш.

Фото №1 - В Уфе зафиксировали 42 случая падения наледи с крыш

Всего в столице более 5,5 тысяч многоквартирных домов, которые требует расчистки кровель. Ежедневно на этих работах задействованы 53 бригады, которые в среднем успевать навести порядок на крышах 98 зданий и приводят в порядок 150 козырьков. На данный момент от снега и сосулек полностью избавлены порядка тысячи домов.

С наступлением тепла работа в данном направлении ведётся в постоянном режиме.

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