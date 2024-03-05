В Уфе пилот посадил вертолет на площадке горнолыжного комплекса

В отношении пилота частного вертолета RobinsonR-66 сотрудники уфимской транспортной прокуратуры провели проверку.
Установлено, что в январе этого года летчик посадил машину на площадку горнолыжного комплекса «Ак Йорт», нарушив, таким образом, воздушное законодательство.
В ведомстве подчеркнули, что он не получал разрешения на посадку от органа местного самоуправления.
В отношении пилота возбуждено дело об административном правонарушении. Он выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.
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