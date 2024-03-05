В Уфе пилот посадил вертолет на площадке горнолыжного комплекса

В отношении пилота частного вертолета RobinsonR-66 сотрудники уфимской транспортной прокуратуры провели проверку.

Установлено, что в январе этого года летчик посадил машину на площадку горнолыжного комплекса «Ак Йорт», нарушив, таким образом, воздушное законодательство.

В ведомстве подчеркнули, что он не получал разрешения на посадку от органа местного самоуправления.

В отношении пилота возбуждено дело об административном правонарушении. Он выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.