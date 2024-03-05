Уроженка Башкирии приняла участие в шоу «Новая Фабрика звёзд»

В эфир вышел первый эпизод шоу «Новая Фабрика звёзд». В телепроекте приняла участие 20-летняя уроженка Башкирии.
Участниками проекта «Новая Фабрика звезд» стали 17 талантливых исполнителей. Среди них и Камилия Насретдинова из города Сибай. Девушка закончила лицей №9. Во время учёбы Камилия активно выступала в составе вокального ансамбля «Посолнух», была солисткой группы «НеБарби», танцевала в студии танца «Индиго», постоянно участвовала в городских концертах.
Сейчас Камилия живет в Москве. Она студентка вокального отделения Московского губернского колледжа искусств.
В первом эпизоде участники выходили на сцену и исполняли дуэтом композицию с приглашенным артистом. После этих выступлений наставники формировали свои команды. Согласно правилам шоу, один из участников должен был покинуть проект. В первом выпуске Камилия исполнила мировой хит «Мой мармеладный» вместе с Катей Лель.
Фото: ТНТ.