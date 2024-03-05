Уроженка Башкирии приняла участие в шоу «Новая Фабрика звёзд»

В первом эпизоде участники выходили на сцену и исполняли дуэтом композицию с приглашенным артистом. После этих выступлений наставники формировали свои команды. Согласно правилам шоу, один из участников должен был покинуть проект. В первом выпуске Камилия исполнила мировой хит «Мой мармеладный» вместе с Катей Лель.