В Башопере прошёл традиционный «Бал маленьких принцесс»

И наша задача – повернуть сознание общества к таким людям. Им сложнее, чем нам, часто им необходимы помощь и внимание – добрые дела и добрые слова. Но важно ещё что? Мы хотим дать импульс решению определённых вопросов, которые требуют наших усилий. Мы пересмотрим нормативную базу по работе с особенными людьми, добавим финансирование в те программы, которые планируем. Кроме каких-то эмоциональных моментов, мы будем реализовывать конкретные проекты, которые, надеюсь, сделают жизнь особенных детей, людей с инвалидностью, лучше и комфортнее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан