В Башопере прошёл традиционный «Бал маленьких принцесс»

 «Бал маленьких принцесс». Мероприятие, ставшее доброй традицией, сегодня прошло в республике в пятый раз. Юных представительниц прекрасного пола поздравили в Башкирском театре оперы и балета. В празднике для детей с ограниченными возможностями здоровья принял участие глава республики.

Гостями бала стали более 500 человек – это девочки с ограниченными возможностями здоровья, из семей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, а также дочери участников СВО. По инициативе Радия Хабирова 2024 год объявлен Годом заботы о людях с ОВЗ. План проведения мероприятий по улучшению качества их жизни утверждён и уже реализуется.

И наша задача – повернуть сознание общества к таким людям. Им сложнее, чем нам, часто им необходимы помощь и внимание – добрые дела и добрые слова. Но важно ещё что? Мы хотим дать импульс решению определённых вопросов, которые требуют наших усилий. Мы пересмотрим нормативную базу по работе с особенными людьми, добавим финансирование в те программы, которые планируем. Кроме каких-то эмоциональных моментов, мы будем реализовывать конкретные проекты, которые, надеюсь, сделают жизнь особенных детей, людей с инвалидностью, лучше и комфортнее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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