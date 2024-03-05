В Башопере прошёл традиционный «Бал маленьких принцесс»

«Бал маленьких принцесс». Мероприятие, ставшее доброй традицией, сегодня прошло в республике в пятый раз. Юных представительниц прекрасного пола поздравили в Башкирском театре оперы и балета. В празднике для детей с ограниченными возможностями здоровья принял участие глава республики.
Гостями бала стали более 500 человек – это девочки с ограниченными возможностями здоровья, из семей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, а также дочери участников СВО. По инициативе Радия Хабирова 2024 год объявлен Годом заботы о людях с ОВЗ. План проведения мероприятий по улучшению качества их жизни утверждён и уже реализуется.