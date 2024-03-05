В Уфе после краткосрочного отпуска проводили бойцов в зону СВО

После краткосрочного отпуска очередная группа военнослужащих организованной колонной выехала в зону проведения СВО. Проводы прошли на площади перед «Уфа-Ареной».

Многие бойцы приехали в отпуск во второй, а кто-то и в третий раз. Говорят, что дома старались больше проводить времени с родными. Теперь снова возвращаются на службу, чтобы помочь своим боевым товарищам.

Жители Башкортостана могут заключить контракт с Минобороны. По вопросам контрактной службы нужно обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на вопросы о службе по контракту можно найти на сайте башбат.рф.