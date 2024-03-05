В Уфе после краткосрочного отпуска проводили бойцов в зону СВО

После краткосрочного отпуска очередная группа военнослужащих организованной колонной выехала в зону проведения СВО. Проводы прошли на площади перед «Уфа-Ареной».

Многие бойцы приехали в отпуск во второй, а кто-то и в третий раз. Говорят, что дома старались больше проводить времени с родными. Теперь снова возвращаются на службу, чтобы помочь своим боевым товарищам.

Жители Башкортостана могут заключить контракт с Минобороны. По вопросам контрактной службы нужно обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на вопросы о службе по контракту можно найти на сайте башбат.рф.

Мы буквально три дня назад вернулись с того места, куда отправляются ребята. Доставили гуманитарную помощь. Очень большие отзывы от командиров полков руководству Республики Башкортостан. Главе Республики Башкортостан большие слова благодарности за неоценимую помощь, которую наша республика оказывает военнослужащим и мобилизованным.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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