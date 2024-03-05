В Башкирии начинают выдавать земельные участки бойцам СВО

В республике начинают выдавать земельные участки бойцам и членам их семей. Новую меру поддержки получают военнослужащие в Агидели. Муниципалитет возместит затраты на покупку земли под строительство дома.

Земли находятся в Восточном микрорайоне и на свободном поле в сторону Новокабаново. Их можно получить бесплатно для строительства своего жилья.

Власти возместят бойцам затраты на покупку в полном объёме. Стать участником этой программы могут военнослужащие, прописанные на территории города и заключившие соглашение с военкоматами Нефтекамска, Агидели и Краснокамского района после 1 декабря прошлого года. В случае гибели бойца льготой могут воспользоваться их родные.

Ранее в Башкортостане установили единовременную выплату – 100 тысяч рублей тем, кто заключил контракт с Минобороны с 11 ноября. Кроме этого, поддерживают бойцов и жители республики. Для них готовят гумконвои. К примеру, в прошлом году только из Агидели на Донбасс уехали 6 таких автоколонн. Кто-то в процессе решается на отважный поступок – службе на передовой, чтобы уже там помогать бойцам.