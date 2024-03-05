В Уфе простились с главным телеоператором ГТРК «Башкортостан» Игорем Топорковым

Ему было 48 лет. Проститься с ним пришли друзья, коллеги и ученики. Топорков почти половину жизни отдал телевидению. Начав трудовой путь инженером видеозаписи, перешёл в операторы, а после возглавил подразделение и воспитывал молодые кадры.

При его участии создавались десятки проектов. Игорь Топорков включился и в разработку студийных комплексов и переход телевидения на цифровой формат. А во время саммитов ШОС и БРИКС в Уфе в 2015 году принимал активное участие в техническом обеспечении трансляции. Его трудолюбие не осталось без внимания. В 2021 году Глава Башкортостана Радий Хабиров наградил телеоператора медалью «За трудовую доблесть» в 2021 году.